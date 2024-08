È iniziata ufficialmente la terza giornata di Serie A. Un turno che vede già i primi big match della stagione, a partire dall’anticipo di questa sera tra Inter-Atalanta. Sfida insidiosa per Simone Inzaghi che recupera in extremis Lautaro Martinez reduce dall’affaticamento muscolare di settimana scorsa e lo schiera dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Atalanta!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-ATALANTA

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+4′ | FINISCE QUI!

4-0 il risultato finale, autogol di Djimsiti e gol di Barella e Thuram (doppietta).

89′ | Doppio gol sfiorato da Arnautovic! Prima riceve un filtrante in profondità da Taremi e, solo davanti al portiere, cerca di restituirgli il pallone ma l’iraniano viene anticipato. Poi, sugli sviluppi del corner successivo, viene pescato perfettamente dal cross di Asllani ma ad un metro dalla porta colpisce male e la mette alta.

83′ | Ultimo cambio Inter: fuori Lautaro Martinez, dentro Arnautovic.

82′ | Gol di Dimarco annullato per fuorigioco.

79′ | Cambio Atalanta: fuori Samardzic e Zappacosta, dentro De Ketelaere e Palestra.

79′ | Doppio cambio Inter: fuori Barella e Thuram, dentro Frattesi e Taremi.

60′ | Doppio cambio Inter: fuori Calhanoglu e Bastoni, dentro Asllani e Carlos Augusto.

57′ | Primo cambio Atalanta: fuori Bellanova, dentro Toloi.

56′ | DI NUOVO THURAM, ANCORA THURAM, SEMPRE THURAAAAMMMM

Cross dalla destra di Calhanoglu, sponda di Thuram, contro-sponda di Mkhitaryan e Thuram arriva di nuovo a colpire in mezzo a tutti e battere Carnesecchi!

54′ | Ancora Barella al volo da fuori area, questa volta fuori di poco.

53′ | Ammonito Retegui per un fallo su Acerbi.

51′ | Cross dalla sinistra di Dimarco per il destro al volo di Lautaro che sfiora il palo a Carnesecchi immobile!

48′ | THURAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMM

Ancora dalla rimessa lunga di Bastoni! Campanile di Djimsiti con Thuram che in mezzo a tre ci mette il piede e insacca!

46′ | Subito Mkhitaryan lanciato in profondità contro Bellanova, ci prova con il destro ma il tiro è largo.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

2-0 il risultato parziale, autogol di Djimsiti e gol di Barella.

45′ | Ammonito De Roon per SPA ai danni di Thuram.

38′ | Samardzic calcia di prima al limite dell’area lasciato libero, palla fuori non di molto con Sommer immobile.

24′ | Retegui si gira bene in area e calcia di destro ma mette alto.

12′ | Zappacosta calcia forte e prende quasi in controtempo Sommer, sulla respinta Retegui anticipa Pavard ma da due passi mette alto.

10′ | GOL STRATOSFERICO DI BARELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Rimessa lunga di Bastoni respinta male da Ruggeri, di testa Pavard svetta pescando Barella che al volo e di sinistro calcia benissimo e la mette all’angolino! Che perla!!!

7′ | Missile su punizione di Calhanoglu, Carnesecchi respinge.

4′ | AUTOGOL DI DJIMSITIIIIIIIIIIIIIIIII

Grande azione sulla destra dell’Inter che porta Mkhitaryan a imbucare per Thuram, il francese prova un cross che Djimsiti devia e, fortunosamente, beffa Carnesecchi con l’autogol!

1′ | Fischia l’arbitro Marchetti, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 15 De Roon, 19 Djimsiti, 22 Ruggeri; 16 Bellanova, 8 Pasalic, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 24 Samardzic, 44 Brescianini; 32 Retegui.

A disposizione: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 5 Godfrey, 7 Cuadrado, 11 Lookman, 17 De Ketelaere, 25 Cassa, 27 Palestra, 43 Riccio, 46 Manzoni, 48 Vlahovic, 49 Del Lungo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Matteo Marchetti.

Assistenti: Imperiale, Colarossi.

Quarto ufficiale: Sacchi.

VAR: Marini.

Assistente VAR: Doveri.