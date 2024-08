Dove vedere Inter-Atalanta, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv e streaming

L’Inter si appresta ad affrontare il primo big match della sua stagione. Dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa all’esordio e il successo sul Lecce a San Siro, la squadra di Simone Inzaghi sarà nuovamente di scena fra le mura amiche. Di fronte, però, ci sarà un avversario di ben altro spessore: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini detentrice dell’Europa League. Il fischio d’inizio è fissato per venerdì 26 agosto alle ore 20:45.

Probabili formazioni Inter-Atalanta

L’Inter spera di poter contare su Lautaro Martinez, assente contro il Lecce, ma il recupero del capitano è ancora incerto. Queste le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; De Ketalaere, Retegui. All. Gasperini

Informazioni utili per seguire Inter-Atalanta

Inter-Atalanta sarà trasmessa venerdì 26 agosto alle 20.45 in diretta da DAZN, con il commento affidato a Edoardo Testoni e Marco Parolo. Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Atalanta, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta dalle 19.30 sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Atalanta in diretta insieme a voi!