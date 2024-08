È iniziata ufficialmente la terza giornata di Serie A. Un turno che vede già i primi big match della stagione, a partire dall’anticipo di questa sera tra Inter-Atalanta. Sfida insidiosa per Simone Inzaghi che recupera in extremis Lautaro Martinez reduce dall’affaticamento muscolare di settimana scorsa e lo schiera dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Atalanta!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-ATALANTA

7′ | Missile su punizione di Calhanoglu, Carnesecchi respinge.

4′ | AUTOGOL DI DJIMSITIIIIIIIIIIIIIIIII

Grande azione sulla destra dell’Inter che porta Mkhitaryan a imbucare per Thuram, il francese prova un cross che Djimsiti devia e, fortunosamente, beffa Carnesecchi con l’autogol!

1′ | Fischia l’arbitro Marchetti, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 15 De Roon, 19 Djimsiti, 22 Ruggeri; 16 Bellanova, 8 Pasalic, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 24 Samardzic, 44 Brescianini; 32 Retegui.

A disposizione: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 5 Godfrey, 7 Cuadrado, 11 Lookman, 17 De Ketelaere, 25 Cassa, 27 Palestra, 43 Riccio, 46 Manzoni, 48 Vlahovic, 49 Del Lungo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Matteo Marchetti.

Assistenti: Imperiale, Colarossi.

Quarto ufficiale: Sacchi.

VAR: Marini.

Assistente VAR: Doveri.