LIVE – Segui Inter-Napoli in diretta su Passione Inter

Big match d’alta classifica in Serie A, con l’Inter che al Meazza sfiderà il Napoli in uno scontro diretto. Gli uomini di Antonio Conte andranno a caccia del quinto successo consecutivo in campionato.

Le probabili formazioni di INTER-Napoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

