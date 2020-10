LIVE – Segui Shakhtar Donetsk-Inter in diretta su Passione Inter

Commenta la partita su Telegram con 2023 tifosi nerazzurri!

Dopo il pareggio all’esordio contro il Borussia Mönchengladbach, l’Inter è già pronta a tornare in campo in Champions League. Questa sera a Kiev, ore 19, i nerazzurri saranno ospiti dello Shakhtar Donetsk di Luis Castro, clamoroso vincitore all’esordio in casa del Real Madrid.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SHAKHTAR-INTER

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 81 Trubin; 2 Dodô, 5 Khocholava, 77 Bondar, 15 Korniienko; 27 Maycon, 8 Marcos Antonio; 14 Tetê, 11 Marlos, 19 Solomon; 9 Dentinho.

A disposizione: 1 Shevchenko, 30 Pyatov, 6 Stepanenko, 7 Taison, 21 Alan Patrick, 22 Matviyenko, 23 Vakula, 28 Marquinhos, 49 Vitão, 50 Bolbat, 59 V’Yunnik, 61 Sudakov.

Allenatore: Castro.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 15 Young; 23 Barella; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 50 Bonfanti, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Kabakov (BUL)

Assistenti: Margaritov, Valkov (BUL)

Quarto Uomo: Chinkov (BUL)

VAR e Assistente VAR: Zwayer, Achmüller (GER)

