Nuovo Stadio, Inter e Milan pronte a presentare al Comune il nuovo progetto rivisto per S. Siro

Tra temi connessi al campo, con l’Inter impegnata da protagonista su più fronti e fuori campo, relativamente alla pandemia legata al coronavirus in corso, i discorsi legati al nuovo stadio sembravano essere stati almeno per il momento accantonati. Ora, dopo che il Consiglio Comunale nell’ottobre 2019 aveva dato un primo ok seppur condizionato da 16 paletti al primo studio di fattibilità presentato da Inter e Milan, rimaneva l’attesa legata alla presentazione del progetto rivisto da parte di entrambe le società.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la presentazione del Progetto da parte di Inter e Milan sarebbe prossima, già a partire dalla prossima settimana. I due club infatti, starebbero completando la stesura del documento da presentare in Comune, nel quale risponderebbero alle 16 condizioni poste dal Comune.

