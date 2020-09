LIVEBLOG – È Hakimi Express in Benevento-Inter, tifosi impazziti sui social: “È un maschio alfa sulla fascia!”

È subito Hakimi-show nella sua prima da titolare in maglia Inter, sul campo del Benevento. Non solo l’assist dopo 28″ a Lukaku, ma anche il gol del momentaneo 1-4, grazie ad un inserimento da vero e proprio opportunista. Sul web, si sprecano gli elogi per il numero 2 nerazzurro, autore (finora) di una prestazione monstre.

E poi, un paragone con un altro esterno destro rimasto nella memoria dei tifosi nerazzurri, un certo Maicon…

