La presentazione al Cagliari di Godin: “Penso di aver fatto il mio meglio all’Inter”

Diego Godin è stato presentato al Cagliari, compagine nella quale giocherà nella sua seconda stagione in Italia, reduce dalla prima esperienza in maglia nerazzurra.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Godin: “Ho giocato quasi tutta la mia carriera in Spagna ed è una forma diversa del calcio italiano, soprattutto di quello che voleva Conte. Ho fatto quindi fatica a capire la tattica che voleva il mister. Ho capito tutto verso la fine e infatti ho iniziato a giocare bene verso la fine. Abbiamo trovato la finale di Europa League, un secondo posto in campionato. Alla fine penso di aver tirato fuori il meglio delle mie caratteristiche. Anche Pepe Herrera me lo diceva, il calcio in Italia e più difficile di quello spagnolo e serve tempo per capirlo“.

