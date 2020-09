Giulini: “Nainggolan? L’Inter vuole un giocatore promettente. Ne parleremo”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, in occasione della presentazione ufficiale di Godin, acquisto di lusso per i rossoblù, ha parlato di un eventuale ritorno di Radja Nainggolan in terra sarda.

Ecco, dunque, le parole di Giulini: “Su Radja vi dico che ho rispetto per i tesserati delle altre società ed è giusto non parlarne ancora. Non è un nostro tesserato, sapete la situazione ad oggi. E’ uno dei centrocampisti dell’Inter ed è stato inserito nelle turnazioni di Conte. L’Inter lo ha pagato molto e loro non sono giustamente intenzionati a fare un’affare stile Diego o con lo stesso Radja lo scorso anno“.

Poi, ha aggiunto: “Un’idea dell’ultima ora è quella di valutare magari l’inserimento di qualche nostro giovane, in modo tale da azzerare l’eventuale importo del suo cartellino. Ci stiamo ragionando, domani parlerò con il nostro direttore e vedremo. Bisogna poi anche vedere cosa dice l’Inter, perché non abbiamo richieste precise, non ci hanno detto un nome in particolare, nonostante stamattina ne abbia lette tante“.

