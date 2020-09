LIVE Benevento-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con 2023 tifosi nerazzurri!

Si ritorna in campo per il recupero della prima giornata di Serie A: l’Inter di Antonio Conte reduce dal 4-3 in casa contro la Fiorentina, fa visita al neopromosso Benevento di Filippo Inzaghi. Seconda di tre partite in questa settimana per i nerazzurri che domenica invece saranno di scena all’Olimpico contro la Lazio. Segui la diretta del match su Passione Inter!

Le probabili formazioni Benevento-INTER

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hatemaj; R. Insigne, Moncini, Sau. All. Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Sensi; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Classifica Serie A

Classifica marcatori Serie A