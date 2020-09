LIVEBLOG – Inter, la rimonta sulla Fiorentina è da film. Sui social i tifosi: “Odi et amo. Ed Hakimi che giocatorone!”

Una rimonta da film. E l’Inter che festeggia i tre punti. La partita di stasera dei nerazzurri, che hanno sconfitto la Fiorentina, è destinata a far parlare molto di sé: la squadra di Conte ha infatti vinto il match grazie ad un gol di D’Ambrosio al 90esimo garantendosi così i primi tre punti stagionali in questa nuova annata. Sui social intanto i tifosi interisti si lasciano andare a diversi commenti, tra chi guarda il bicchiere mezzo pieno e chi, invece, non è soddisfatto della prestazione della rosa…