Lotta Scudetto, Gazzetta: “L’Inter ha la data da sogno per vincerlo”

La sconfitta della Juventus contro l’Udinese ha confermato il vantaggio di 7 punti in classifica dell’Inter, con una partita in meno, arrivato dopo la vittoria contro la Roma. Una situazione che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri, avvicinando il sogno Scudetto della squadra di Inzaghi.

Un’euforia generale che sfocia nella volontà di tutto l’ambiente di continuare la marcia verso la seconda stella, con la volontà di allungare ulteriormente in classifica e chiudere il discorso il prima possibile. L’ambiente nerazzurro, come scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe già individuato la data da sogno per la vittoria.

La pazza idea, calendario alla mano, sarebbe quella di provare a vincere il tricolore nel Derby contro il Milan, in programma il 21 aprile a netto di anticipi e posticipi ancora da fissare. Sarebbe il perfetto coronamento del percorso nerazzurro, ma prima bisogna arrivare al traguardo.

L’opinione di Passione Inter

L’ambiente nerazzurro ha tenuto fin qui un profilo abbastanza basso in merito alla lotta Scudetto, cercando di non farsi coinvolgere in diatribe e facili entusiasmi. Probabile, dunque, che la situazione non cambi nelle prossime settimane. L’Inter vuole la seconda stella, e riuscire a evitare passi falsi e cali di concentrazione è fondamentale.