I nerazzurri sono stati costretti ad annullare le visite mediche

L’arrivo in Italia di Mehdi Taremi per svolgere le visite mediche con l’Inter è stato rimandato. La scelta dei nerazzurri è arrivata nelle scorse ore dopo che la notizia era diventata di dominio pubblico, creando imbarazzo per il club nerazzurro e per il giocatore stesso.

Come riportato da Tuttosport, infatti, far svolgere le visite mediche al giocatore, ancora tesserato con il Porto, è perfettamente legale, ma per buon senso e taciti accordi, la prassi sarebbe quella di mantere l’assoluta segretezza su queste questioni.

Per questo motivo, il club portoghese sarebbe furente per la fuga di notizie, arrivata con ancora 4 mesi di stagione da disputare. Anche l’Inter non avrebbe gradito l’accaduto e sarebbe già al lavoro per individuare la “talpa”.

L’opinione di Passione Inter

Quanto accaduto nelle ultime ore non cambia molto in merito al futuro passaggio di Taremi all’Inter, ma è chiaro come evitare comportamenti scorretti e mantenere buoni rapporti con le altre società sia fondamentale per i nerazzurri. Specie quando si è coinvolti in una trattativa per l’ingaggio a parametro zero.