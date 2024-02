Gol annullato in Lipsia-Real, romanisti furiosi: “Come Thuram!”

La Champions League è tornata con la fase a eliminazione diretta. L’Inter scenderà in campo solo settimana prossima, ma i nerazzurri sono già protagonisti indiretti, a causa delle polemiche social sul gol annullato a Sesko, in Lipsia-Real Madrid.

Sulla rete dell’attaccante sloveno, infatti, è stato rilevato un fuorigioco attivo di Henrichs, posizionato alle spalle del portiere Lunin. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la decisione dell’arbitro bosniaco Peljto ha subito scatenato i tifosi della Roma sui social, che hanno subito paragonato l’episodio con quello del gol di Acerbi nella sfida dell’Olimpico.

Tuttavia, come spiegato anche dall’arbitro Graziano Cesari su Mediaset, i due episodi sono molto differenti: Lunin viene spinto da Henrichs, rendendo la sua posizione attiva, mentre Thuram non disturba in alcun modo Rui Patricio, non avendo influenza sull’azione.