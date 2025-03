Lotta Scudetto: l’Inter fissa il doppio obiettivo a breve termine

Ancora impegnata in 3 competizioni, l’Inter è alle prese con un calendario densissimo, che avrà un piccolo momento di pausa solo con l’imminente sosta per le nazionali, traguardo intermedio prima della volata finale.

Per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport, in casa Inter la volontà sarebbe quella di non guardare troppo avanti, ragionando di partita in partita. Al tempo stesso, però, ci sarebbero due obiettivi a breve termine da provare a raggiungere.

Il primo è la vittoria stasera sul Monza, che potrebbe permettere un momentaneo +4 sul Napoli, impegnato domani in una gara complicata contro la Fiorentina. La speranza è di vedere replicato quanto accaduto due settimane, quando la squadra di Conte fu scavalcata in classifica come una modalità simile.

L’altro obiettivo dei nerazzurri, infatti, è quello di arrivare davanti in classifica alla sosta, per poi recuperare i diversi giocatori infortunati e ricaricare le energie. Prima, però, ci sarà la sfida delicata con l’Atalanta. L’Inter non ha brillato fin qui negli scontri diretti e ora serve un cambio di passo.