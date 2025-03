Le probabili formazioni di Inter-Monza: Inzaghi spera nei recuperi

Nel prossimo turno di campionato l’Inter ospita a San Siro il Monza, ultima squadra in classifica in Serie A e alle prese con una stagione molto complicata. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi spera di recuperare qualche giocatore dalla lista infortunati soprattutto sugli esterni dove c’è una vera emergenza: in tal senso Carlos Augusto è il più vicino al rientro.

Nel Monza sono invece presenti tantissimi ex giocatori dell’Inter ma alcuni di questi come Gagliardini, Sensi e Caldirola non dovrebbero essere della partita perché infortunati. Il tecnico biancorosso Alessandro Nesta però potrebbe concedere spazio in campo dal primo minuto a Palacios che sarà osservato da tutti i tifosi interisti presenti a San Siro essendo solo in prestito in Brianza.

Queste le probabili formazioni di Inter-Monza: