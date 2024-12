Lotta Scudetto: Marotta PROVOCA l’Atalanta: “Sono la lepre”

Protagonista sul palco di Genova della 10a edizione dei Gazzetta Awards, il presidente Beppe Marotta ha parlato della lotta Scudetto che vede coinvolta l’Inter. Il numero uno nerazzurro, in particolare, si è soffermato sulla squadra attualmente capolista: l’Atalanta.

Marotta ha esaltato il modello del club bergamasco e la crescita in questi anni. Non solo, il numero uno interista non ha dimostrato dubbi sul ruolo di candidata alla vittoria dell’Atalanta, lanciando anche una piccola provocazione finale per mettere pressione alla squadra di Gasperini.

Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport:

“L’Atalanta è diventata un modello virtuoso e vincente. Per i più quel trionfo di Dublino magari può essere inaspettato, ma non lo è per coloro che conoscono bene le persone che lavorano per l’Atalanta. Sicuramente è tra le maggiori candidate a vincere lo scudetto perché, grazie al successo a maggio, ha acquisito una mentalità vincente, una cosa certo non facile. Sono convinto che sapranno gestire le pressioni che ci saranno durante la stagione. Adesso sono loro la lepre e noi i cacciatori”.