Scontro Conte-Inter, Marotta abbassa i toni: “Ci sentiamo”

Ospite della decima edizione dei Gazzetta Awards, il presidente Beppe Marotta è intervenuto parlando di diversi argomenti riguardanti il mondo Inter e non solo. Il numero uno nerazzurro, infatti, si è soffermato anche sulla rivalità con il Napoli per lo Scudetto e, in particolare, sul rapporto con Antonio Conte.

Dopo alcuni battibecchi a distanza nelle scorse settimane, Marotta sembra aver deciso di gettare acqua sul fuoco e di abbassare i toni verso l’allenatore pugliese, con il quale ha lavorato insieme alla Juventus e all’Inter. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli? Con Conte ci sentiamo: ci sono stati degli scontri dialettici, ma quelli sono la facciata. Il rapporto tra noi resta. Antonio è un professionista bravo che ha vinto tanto e parte avvantaggiato da questa esperienza. Lui, Gasperini e Inzaghi vivono al massimo questo bellissimo lavoro. L’allenatore è fondamentale e incide tanto nei successi della squadra anche se accanto alle vittorie di una grande formazione c’è sempre una grande società”