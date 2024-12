BOMBA dalla Spagna: “Il PSG offre 60 milioni per un big dell’Inter”

Anche in questa stagione l’Inter si sta rendendo protagonista di ottime prestazione che la stanno portando ad essere nelle prime posizioni di classifica sia in Serie A che in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi nell’ultimo periodo ha ritrovato anche la compattezza difensiva mancata nelle prime gare dell’anno e l’attacco segna invece con grande continuità, principalmente in campionato.

L’alto rendimento della formazione nerazzurra fa sì che arrivino interessamenti continui per alcuni dei giocatori migliori da parte dei big club internazionali. Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, il PSG sarebbe la nuova squadra che cerca di strappare uno dei punti di forza all’Inter a suon di offerte milionarie.

L’obiettivo del club parigino sarebbe Federico Dimarco, per il quale proprio oggi sono arrivati grandi elogi. Il PSG sembrerebbe disposto ad offrire a gennaio anche ben 60 milioni di euro per il cartellino dell’esterno ex Verona e Parma. La squadra di Luis Enrique sta andando bene in Ligue 1 ma è in crisi in Champions dove rischia una clamorosa eliminazione e per questo cerca subito dei rinforzi importanti.

L’opinione di Passione Inter

Nell’apprendere di questa notizia di mercato è inevitabile non offrire il nostro punto di vista come redazione di Passione Inter. Federico Dimarco è uno dei punti fermi della rosa di Simone Inzaghi ed è un tifoso nerazzurro cresciuto proprio nel vivaio che in questi anni si sta dimostrando uno dei punti di forza assoluti della squadra. Una sua cessione, ancor di più a metà stagione, sembra essere davvero impossibile in questo momento a fronte anche di super offerte economiche. Il futuro del numero 32 pare davvero difficile da ipotizzare lontano dall’Inter a questo punto della stagione e con tantissimi obiettivi ancora da raggiungere.