Lukaku è il sesto giocatore più utilizzato nel 2020. In Belgio: “Indistruttibile”

Si sta per concludere un 2020 magico per Romelu Lukaku. Sebbene i passi falsi commessi dal centravanti belga in occasione di due sfide particolarmente importanti contro la sua Inter, vale a dire in agosto nella finale di Europa League contro il Siviglia e poche settimane fa nello scontro diretto di Champions League dell’ultima giornata contro lo Shakhtar Donetsk che avrebbe potuto garantire l’accesso agli ottavi di finale ai suoi, l’attaccante ha vissuto una delle annate più esaltati della propria carriera.

Oltre alle 35 reti siglate con la maglia nerazzurra in tutto il 2020, in attesa dell’ultima sfida dell’anno contro l’Hellas Verona, Big-Rom con 4.144 minuti all’attivo è stato il sesto calciatore più utilizzato in Europa in gare ufficiali nel 2020. La classifica, stilata da uno studio condotto dal CIES Football Observatory, ha visto trionfare Harry Maguire con un totale di 4.745 minuti. Tornando a Romelu Lukaku, invece, in Belgio – oltre ad essere considerato un grande goleador – da oggi è stato definito anche ‘indistruttibile’.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<