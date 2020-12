Inter-Spezia, curiosità del post-partita: Eriksen non è rientrato subito negli spogliatoi. Il motivo

Nella vittoria ottenuta dall’Inter ieri pomeriggio sul campo di San Siro contro lo Spezia, al triplice fischio dell’arbitro Fabbri come spesso accade sono rimasti sul terreno di gioco diversi calciatori nerazzurri. Nello specifico, si sono intrattenuti con lo staff tecnico interista quei giocatori che, non avendo messo minuti nelle gambe durante la partita, hanno eseguito il consueto lavoro atletico che qualsiasi squadra svolge al termine di ogni partita. E fin qui nulla di particolarmente straordinario.

La vera stranezza di quell’allenamento, però, è stata ‘immortalata’ nelle parole del giornalista de la Repubblica Franco Vanni, che sul proprio profilo Twitter ha svelato un retroscena che riguarda Christian Eriksen, ultimo ad abbandonare il campo tra i suoi compagni. Questa la ricostruzione del giornalista: “L’ultimo a lasciare il campo è stato Christian Eriksen. Al termine del lavoro atletico con quei compagni che come lui non hanno messo piede in campo, si è esercitato a calciare lungo. È rientrato in spogliatoio alle 17:22, più di mezz’ora dopo la fine del match”.

