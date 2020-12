Verona-Inter, Antonio Conte torna in conferenza stampa: info e orario

Dopo aver annunciato che non si sarebbe tenuta alcuna conferenza stampa della vigilia di Inter-Spezia, il club nerazzurro ha appena comunicato che domani pomeriggio Antonio Conte si presenterà nuovamente ad Appiano Gentile dinnanzi ai giornalisti collegati in videoconferenza. Il tecnico leccese, come riferito ufficialmente dal club lo scorso venerdì, aveva infatti preferito annullare l’appuntamento con i cronisti senza però creare alcun tipo di polemica.

L’Inter aveva motivato la sospensione della conferenza stampa, giudicandola poco utile e superflua, a causa dei match giocati in questo periodo ogni tre giorni che avevano imposto all’allenatore di rispondere con una frequenza fuori dal normale all’appuntamento con la stampa. In vista dell’ultimo match del 2020 che si disputerà mercoledì alle 18.30 al Bentegodi contro l’Hellas Verona di Ivan Juric, Conte si presenterà regolarmente in conferenza stampa domani a partire dalle 14.00. Come sempre, avrete la possibilità di seguire tutte le parole del tecnico leccese in diretta grazia alla cronaca testuale di Passioneinter.com.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<