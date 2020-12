Sky – Eriksen, si scalda la pista Premier League: c’è l’Arsenal. Lo stato della trattativa

Christian Eriksen e l’Inter sono due entità che, evidentemente, appaiono difficilmente conciliabili. Hanno provato a farlo, soprattutto nel corso della parte finale dello scorso campionato, nel periodo post-lockdown, ma la scintilla con Antonio Conte non sembra essere mai realmente scattata. Il tecnico ha usato parole anche concilianti, in una delle ultime conferenze stampa, facendo intendere che dal danese sta vedendo qualche piccolo miglioramento. Ma la scelta di non riservargli neanche un minuto nella gara interna contro lo Spezia, unita all’immagine malinconica di Eriksen che, completamente solo, rimane sul campo di San Siro a tentare qualche lancio a gara finita ormai da tempo, sono eloquenti.

Stando a quanto riportato poco fa da Sky, per il 24 si starebbero riaprendo le porte della Premier League, il campionato in cui si è consacrato a suon di gol e assist con la maglia del Tottenham. Il ritorno a Londra, però, potrebbe clamorosamente arrivare “dalla parte sbagliata”. Rispetto alla sua storia recente, infatti, Eriksen potrebbe dire sì all’interesse di mercato dell’Arsenal, che continua a seguirlo pur non avendo ancora intavolato una trattativa con l’Inter. Difficile, per i nerazzurri, evitare una minusvalenza: l’occasione di farlo, eventualmente, potrebbe materializzarsi nel caso in cui si andasse verso uno scambio, magari con Granit Xhaka.

