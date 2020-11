SM – Lukaku convocato dal Belgio: la reazione ad Appiano di Conte e dell’Inter

L’Inter non ha accolto positivamente la notizia della convocazione di Lukaku, inserito nella lista diramata in mattinata dal commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez. Come riportato da Sportmediaset, il club sperava che il numero 9 nerazzurro fosse risparmiato per permettergli di recuperare con calma durante la sosta per le nazionali.

Da capire se Conte deciderà di rischiarlo in vista della trasferta di Bergamo: l’attaccante belga sta facendo di tutto per esserci, dopo il forfait contro il Real Madrid, ma ad oggi nulla è ancora definito.

