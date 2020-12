È un Lukaku da sogno: è già nella storia dei bomber dell’Inter

Romelu Lukaku, come ha ammesso lui stesso, all’Inter sta vivendo il periodo migliore della propria carriera, non solo dal punto di vista realizzativo. L’attaccante belga infatti, fortemente voluto da Antonio Conte, sta giocando da campione vero, mettendosi a disposizione della squadra e spronando i compagni. Come sottolineato da TuttoSport inoltre, il colosso ex Manchester United è già nella storia dei bomber europei nerazzurri.

Con la doppietta rifilata al Borussia Mönchengladbach infatti, Lukaku è già salito, dopo solo poco più di un anno dal suo approdo all’Inter, al quarto posto della classifica dei goleador di coppa nerazzurri, agganciando campioni del calibro di Recoba, Cruz, Palacio e Boninsegna. I numeri complessivi fanno paura: 13 goal in 15 partite in Europa, 45 reti in 63 match totali. Cifre impressionanti, da giocatore fuori dal comune.

Ora davanti a lui, come realizzatori di coppa, ci sono solamente Altobelli, a quota 35 goal, Adriano a 18 e Mazzola a 17. Riuscirà Big Rom a prendersi lo scettro?

