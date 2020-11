Lukaku difende Eriksen, l’elogio di Biasin: “Così fa il bene dell’Inter. Ci sono due modi…”

Bomber e leader, impossibile non voler bene a Romelu Lukaku. Il “Gigante buono” è entrato in poco tempo nel cuore di tutti i tifosi dell’Inter non soltanto per i tanti gol messi a segno ma soprattutto per il ruolo di leadership che con umiltà e rispetto detiene nello spogliatoio nerazzurro.

Dopo il 4-2 rifilato alla Danimarca ieri in Nations League, l’attaccante del Belgio ha speso parole al miele per il suo compagno di squadra Eriksen che non sta vivendo un momento particolarmente felice all’Inter.

Fabrizio Biasin, su Twitter, ha commentato così le parole di Lukaku: “Ci sono due modi per fare il bene della propria squadra: fare al meglio il proprio lavoro e aiutare i compagni in difficoltà. Lukaku mette in pratica entrambi”.

Ecco il tweet:

