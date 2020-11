Podolski e la nuova avventura nell’hockey su ghiaccio

Nuova avventura nell’hockey su ghiaccio per Lukas Podolski. A dare l’annuncio, il profilo ufficiale Twitter del Kölner Haie, squadre preferita di hockey. La nuova avventura di Podolski, che attualmente gioca al Antalyaspor, inizia a 35 anni e la sua decisione arriva da una scommessa persa.

Come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, Podolski aveva promesso alla squadra che sarebbe sceso in campo qualora la società avesse venduto 100.000 biglietti virtuali. L’appello è stato accolto subito dai tifosi e il calciatore manterrà la promessa fatta. Queste le sue parole dopo aver appreso la notizia: “Sono davvero felice che l’Haie sia riuscito a vendere i biglietti e vorrei ringraziare tutte le persone e le aziende che hanno partecipato. Appena ci sarà un po’ di calma, ci siederemo e discuteremo come fare. Comunque vada, non vedo l’ora di diventare un giocatore dell’Haie”.

