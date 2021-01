Roma-Inter, Lukaku studia da capitano: ha chiesto di fare un discorso alla squadra prima della gara

Il capitano – con la fascia al braccio e di fronte alle telecamere – si chiama Samir Handanovic, ma Romelu Lukaku è sempre più candidato a svolgere un ruolo di quasi capitano, di capitano senza fascia, di generale senza insegne. Almeno per ora. Sì, perché – come rivela Inter TV nel pre-partita di Roma–Inter – pare che l’attaccante belga abbia voluto fare un discorso alla squadra prima del calcio d’inizio della partita che prenderà il via proprio in questi minuti. Un modo per caricare la squadra con le parole giuste, da parte di un giocatore che – con i gol e non solo – sta diventando sempre più leader del gruppo.

Del resto, che la settimana che attende l’Inter sia per molti aspetti decisiva è un dato di fatto: ad attendere i nerazzurri, in rapida successione, ci saranno Roma (oggi), Fiorentina (in Coppa Italia) e poi la Juventus. Tre gare da affrontare in apnea, all’interno di un mese – quello di gennaio – che dirà tanto, tutto, sulla stagione della banda di Conte. Lukaku in campo urla, incita, sprona i compagni: e, da oggi, anche in spogliatoio.

