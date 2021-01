Roma-Inter, Marotta (DAZN): “Voci sulla società? Tranquillizzo i tifosi: la proprietà è solita. Sul mercato stiamo valutando di confermare tutti”

Ancora pochi minuti al via di una settimana, la prossima, fondamentale per la stagione dell’Inter: Roma, poi Fiorentina in Coppa Italia e infine Juventus. E per fare il punto della situazione della squadra nerazzurra tra campo e mercato è intervenuto a DAZN l’amministratore delegato del club, Giuseppe Marotta. Ecco le sue dichiarazioni.

Scontri diretti – “È una partita importante anche se siamo in una fase interlocutoria della stagione. Quello che conta è la prestazione che siamo in grado di offrire, e certamente anche il risultato”.

Questioni societarie – “Voglio tranquillizzare i nostri tifosi perché la proprietà e la società sono solide. Stiamo attraversando un momento di contrazione finanziaria in tutto il mondo, non solo nello sport. Poi siamo uomini di calcio, queste situazioni spesso portano a una maggiore unità e compattezza”.

Agente Eriksen – “Queste sono dinamiche abitudinarie in un mondo diciamo particolare. Posso garantire però che la società adempirà ai propri obblighi contrattuali”.

Mercato chiuso – “Il mercato parte da necessità che dobbiamo far diventare virtù. Il fatto di non poter fare investimenti ci porta anche al fatto di rivalutare questa squadra. Siccome operazioni fattibili a certe condizioni non ce ne sono, stiamo valutando una conferma totale di questo gruppo”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi