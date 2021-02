Corsera – Lukaku vs Ibra, la Procura oggi apre l’inchiesta: lo scenario e le tempistiche

È passata quasi una settimana ma lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in Inter-Milan, quarto di finale di Coppa Italia, continua ancora a far discutere.

Dopo il botta e risposta tra Maldini e Marotta sul caso, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera oggi la Procura della Federcalcio aprirà formalmente un’inchiesta e acquisirà le prove audio e televisive dello scontro.

L’obiettivo è quello di analizzare in dettaglio cosa i due attaccanti si sono detti ed eventualmente prendere in considerazione eventuali sanzioni, rispetto al turno di squalifica deciso dal Giudice Sportivo. Al momento non è nota la tempistica precisa ma non si andrà per le lunghe.

