La Procura Federale ascolta Ibra sullo scontro con Lukaku: il belga verrà convocato nei prossimi giorni

Il derby di Coppa Italia vinto dall’Inter per 2-1 ha visto i nerazzurri trionfare e passare in semifinale, ma anche lo scontro tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. L’accaduto è stato messo sotto i riflettori per capire come è realmente andata la vicenda, ma anche per evitare che si ripeti nuovamente una scena simile.

I referti del match sono stati raccolti dalla Procura Federale che, questa mattina, come riportato da Sky Sport, ha ascoltato la versione di Zlatan Ibrahimovic. Alle ore 9.00, da remoto, il Procuratore Federale, Giuseppe Chiné, ha sentito da remoto la versione dei fatti dell’attaccante svedese che ha risposto da Casa Milano con l’avvocato Fabio Esposito.

L’indagine è cominciata lo scorso 1° febbraio e la prima persona ad essere stata ascoltata è stato l’arbitro del match Paolo Valeri per definire il metro utilizzato per le sanzioni utilizzate nei confronti dei due calciatori nel corso della gara. Nei prossimi giorni verrà convocato per la sua testimonianza anche l’attaccante nerazzurro, Romelu Lukaku.