Lukaku: “Quanto calore dai tifosi: ora sono al top con l’Inter”

Il numero 9 dell'Inter: "Le persone qui esprimono davvero l'affetto per i giocatori e per la squadra"

Romelu Lukaku si è messo a nudo in un'intervista con Vogue dove si è parlato del mondo calcistico e non del centravanti nerazzurro. Tra le tante domande, il giocatore belga ha anche risposto ad alcuni quesiti relativi al suo approdo in Italia: "In due anni che sono a Milano non sono mai uscito nel tempo libero: non posso, mi vedrebbero e mi riconoscerebbero subito. Ma mi sta bene. Quando arrivai all'Inter, il mio agente Pastorello mi spiegò la vita a Milano, la vita notturna e le tentazioni della città. Il mio unico obiettivo era vincere, mostrate il mio talento e non divertirmi fuori dal campo. Ovviamente esco qualche volta, ma solo quando ne ho realmente bisogno".