Marotta: “Raspadori? Richieste del Sassuolo sono alte. No cessioni dopo Hakimi”

L'ad nerazzurro era presente all'evento di inaugurazione del calciomercato

"Sarà un mercato difficile, non solo per noi ma anche per altri club - ha infatti analizzato Marotta - Sarà una sessione caratterizzata dalla mancanza di liquidità, ci vorrà creatività da parte dei dirigenti. E' difficile valutare quale sarà l'operazione più importante, l'effetto domino ci trascina in un vortice in cui operazioni infattibili diventano fattibili".

Il dirigente nerazzurro, allora, ha passato in rassegna alcuni nomi, sia in entrata che in uscita: "Raspadori? E' un elemento appetibile non solo per l'Inter, ma per tantissimi club - ha ammesso - Noi non siamo nelle condizioni di sederci a un tavolo vista l'esosità delle richieste del Sassuolo. Parliamo d'altro, non di questa opportunità. Hakimi unica grande cessione? Penso proprio di sì. Siamo nella fase conclusiva di un'operazione complicata che però ha portato ossigeno nelle casse della società".