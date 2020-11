TS – Rebus Lukaku, nervi tesi tra Inter e Belgio. Conte infastidito: lunedì giornata chiave

E’ scontro tra Inter e Belgio dopo la decisione del ct Martinez di non risparmiare Romelu Lukaku per i prossimi impegni della nazionale belga. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra è infastidita e spera lunedì di ricevere buone notizie dal ritiro dei Diavioli Rossi.

Lukaku lunedì volerà in Belgio per la visita medica e spera che venga rimandato a Milano. Se Romelu invece dovesse rimanere con la Nazionale, l’Inter a quel punto farà presente di nuovo al ct Martinez e allo staff medico del Belgio il percorso di recupero fatto dal centravanti confidando in un’oculata gestione.

