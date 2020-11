CdS – Atalanta-Inter, cresce l’ottimismo attorno a Lukaku. Primi calci al pallone e confessione ai compagni di squadra

Romelu Lukaku ci sta provando fino all’ultimo. L’attaccante belga dell’Inter vuole prendere parte alla trasferta delicata di Bergamo prima di rispondere alla convocazione del Belgio.

Come riportato dal Corriere dello Sport si registrano segnali incoraggianti alla Pinetina. Lukaku infatti ha iniziato a calciare il pallone e ha lavorato con buona intensità, un segnalo accolto positivamente dallo staff tecnico e medico.

L’attaccante nerazzurro avrebbe poi confidato ai compagni di aver avvertito buone sensazioni. Oggi però sarà il giorno della verità, il belga dovrà rientrare in gruppo e dimostrato di aver smaltito il problema. Tutto fa credere che farà il possibile per essere almeno in panchina, poi si vedrà.