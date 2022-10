Le ultime sull’infortunio di Lukaku: nessun allarme in casa Inter

I nerazzurri tirano un sospiro di sollievo: le condizioni del belga non sembrano essere così gravi

Ore di apprensione in casa Inter , dopo la notizia di stamattina sul nuovo infortunio di Romelu Lukaku . A quanto pare, i nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo.

Come riporta Sky Sport, il risentimento del belga alla cicatrice del bicipite femorale, infortunato lo scorso agosto non preoccupa. Si tratterebbe della diretta conseguenza della volontà di Lukaku di ritrovare la miglior forma possibile in tempi rapidi.