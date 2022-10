Lukaku punta la maglia da titolare contro la Juventus

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , il belga è motivato e volenteroso, con l'obiettivo di ritrovare il campo dal 1' all'Allianz Stadium. Tuttavia, fondamentale in questo senso sarà proprio la partita contro il Bayern Monaco. Inzaghi gli concederà verosimilmente un tempo intero per testare la sua condizione.

Il recupero completo di Lukaku è uno degli snodi fondamentali per l'Inter da qui alla sosta per il Mondiale. Big Rom non si è certo scordato come si fa gol, come visto con il Viktoria Plzen, ma la sua condizione è ancora, inevitabilmente, deficitaria. Inzaghi e il suo staff lo stanno reinserendo per gradi, aumentando pian piano il minutaggio. Una scelta condivisibile, specie per un giocatore di questa stazza. La speranza è che questo processo di reintegrazione possa risolversi nel tempo più breve possibile. Per Lukaku e per l'Inter.