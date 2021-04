Lukaku e la palestra: “A 15 anni sollevavo 100 chili, ora non posso andarci. L’Inter mi ha…”

L'attaccante nerazzurro svela un curioso aneddoto

Ecco le sue parole: "Quando avevo 15 anni, sollevavo 100 chili sulla panca piana. Da quando sono arrivato in Italia, invece, non posso andarci altrimenti i nostri preparatori atletici mi guardano male. L’unica cosa che posso fare in palestra sono esercizi di coordinazione, con delle bande elastiche attorno al bacino per trovare stabilità”.