Lukaku in Belgio per proseguire il recupero: ecco l’obiettivo di Big Rom

Lukaku spera di tornare in campo prima della sosta nazionale per gli impegni di Nations League. La data cerchiata in rosso è il 18 settembre, giorno in cui l'Inter affronterà l'Udinese. Se Lukaku ci sarà, però, sarà solo perché non rischierà una ricaduta. L'attaccante belga, in ogni caso, tornerà ad Appiano venerdì giusto in tempo per sostenere la squadra contro il Torino a San Siro.