Inzaghi “pescherà” dalla panchina? Da Onana ad Asllani: ecco chi scalpita

Per cambiare, servono nuove forze. Questo Simone Inzaghi lo sa bene, sa che non ci sono più intoccabili e che la squadra ha bisogno di energia mentale e fisica. La può portare chi, fino ad ora, è stato soprattutto in panchina a guardare. Il primo è Henrikh Mkhitaryan : l'armeno non ha semplicemente dato la scossa nel Derby. Ha dimostrato personalità e sangue freddo, elementi che mancano all'attuale Inter spenta e nevrotica.

Poi, come non parlare di André Onana. L'Inter non avrà perso il Derby per Handanovic, ma anche per lui. Il portiere camerunense non ha ancora avuto una chance, eppure è definito da molti come uno dei top-5 portieri al mondo (così la pensa Oliver Kahn, attuale a.d. del Bayern Monaco e uno dei portieri più forti della storia). Possibile che Inzaghi non gli dia una possibilità?