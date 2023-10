Inter, domenica c’è la Roma: Lukaku torna a San Siro

Il centravanti belga è pronto a fare ritorno nello stadio che lo ha acclamato negli scorsi anni: la tifoseria nerazzurra sarà spietata

Sta per arrivare uno dei momenti più attesi di questo campionato, ovvero il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro dopo la nota vicenda della scorsa estate. Domenica pomeriggio alle 18 l’Inter ospita la Roma per la decima giornata del campionato di Serie A, con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica, dopo averla appena riconquistata nel turno precedente, grazie al passo falso del Milan contro la Juventus.

Ci aspettiamo grande spettacolo per questa sfida e Betway propone una quota molto interessante rispetto agli altri bookies per la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno. Si può verificare su Sportytrader se esiste un bonus Betway e iniziare a sfruttare tutte le migliori proposte del bookmaker. D’altronde, sia i nerazzurri che i giallorossi sono sempre andati a segno dall’inizio della stagione, trovando la via della rete in tutte le partite finora disputate sia in campionato che in coppa. Il potenziale offensivo delle due squadre è molto alto nonostante le assenze e ci sono buone possibilità di assistere a una sfida piena di emozioni.

Partiamo ovviamente dalla squadra di Simone Inzaghi, che ha fornito un’ottima prestazione anche in Champions League in settimana contro il Salisburgo, rimanendo anche in vetta nel girone europeo e continuando a macinare risultati positivi. Paradossalmente il Biscione è stato meno letale proprio in casa, dove è reduce da due partite senza vittoria in campionato, con la sconfitta contro il Sassuolo di Alessio Dionisi e il pareggio contro il Bologna di Thiago Motta. Effettivamente i nerazzurri a San Siro concedono quasi sempre qualcosa in difesa e lo dimostra il fatto che hanno mantenuto una sola volta la porta inviolata nelle ultime cinque, ovvero contro il Benfica.

La Roma si sta riprendendo dopo un inizio in campionato abbastanza complicato. La débacle a Marassi contro il Genoa è servita però a svegliare la formazione di José Mourinho, che ha poi inanellato una serie di tre vittorie consecutive in campionato, che l’hanno riportata nella zona europea. Adesso i capitolini non vogliono fermarsi e sperano di riuscire nel colpaccio, proprio come accadde l’anno scorso quando si imposero per 1-2 grazie alle reti Dybala e Smalling. I giallorossi hanno un giorno di riposo in meno e non potranno contare nemmeno sullo Special One in panchina, vista l’espulsione rimediata nei minuti finali della gara contro il Monza.

L’Inter ha vinto in 4 degli ultimi 5 precedenti e nelle ultime 3 a San Siro sono sempre andate a segno entrambe le squadre. Passiamo alle probabili formazioni. Nei padroni di casa non dovrebbero esserci particolari sorprese, con Lautaro Martinez e Thuram come coppia d’attacco. Mkhitaryan sempre leggermente favorito su Frattesi per completare il centrocampo con Barella e Calhanoglu, mentre Dumfries e Dimarco a presiedere le fasce. Nel terzetto arretrato, Pavard è in vantaggio su Darmian. Negli ospiti pesano sempre le assenze di Pellegrini e Dybala, con Aouar e Belotti ancora al loro posto. Rientra Smalling al centro della difesa, mentre sugli esterni dovrebbero agire Karsdorp e Spinazzola.