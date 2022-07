Lukaku, voglia matta di Inter: anticipa il rientro, in vacanza si allena con Onana

C'è solo l'Inter per Romelu Lukaku. Il belga è in vacanza in questo momento ma si sta allenando al massimo, in compagnia anche di André Onana, nello stadio di Olbia che li ha accolti nel loro "personale ritiro". La società nerazzurra ha mandato in Sardegna Roberto Niccolai, coordinatore Sport Science e Performance dell'Inter, per seguire da vicino il percorso dei due nerazzurri.