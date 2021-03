Lukaku re dei rigori, l’ultimo sbagliato nel 2017 contro il Leicester

Che Romelu Lukaku fosse infallibile dal dischetto, i tifosi dell’Inter l’avevano capito, ma l’attaccante belga vanta un record che ha del surreale. L’ultimo rigore segnato dal numero 9 nerazzurro è stato quello siglato contro il Galles con la maglia del Belgio. La gara è terminata 3-1 per la nazionale belga con le reti di De Bruyne, Hazard e per ultimo Lukaku.

Quello segnato mercoledì sera è stato il 18esimo rigore di fila segnato da Lukaku. L’ultimo rigore fallito è stato contro il Leicester, nel lontano 2017. Nessuno come lui in Europa ha segnato così tanti gol dagli 11 metri. In questa speciale classifica è seguito da Salah del Liverpool con 15 reti. Dei 18 rigori segnati, ben 14 sono stati segnati con la maglia dell’Inter.

