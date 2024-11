Lukaku sfida l’Inter: San Siro prepara un’accoglienza “speciale”

Già nella scorsa stagione, Romelu Lukaku aveva dovuto affrontare l’accoglienza pesante di San Siro, con i tifosi dell’Inter non disposti a perdonare il suo tradimento nell’estate del 2023. Non una novità, dunque, la sua sfida contro i nerazzurri, questa volta con la maglia del Napoli.

Tuttavia, come sottolineato dal Corriere dello Sport, il belga riceverà ancora un’accoglienza “speciale” da parte del popolo nerazzurro. Se per Inter-Roma dello scorso campionato erano stati preparati dei 30 mila fischietti, stasera non dovrebbe esserci alcuna iniziativa di questo tipo.

In ogni caso, come specifica il quotidiano romano, è prevedibile che Lukaku verrà comunque subissato di fischi da tutto il pubblico di fede interista. Da capire, invece, quale sarà il trattamento riservato all’ex tecnico Antonio Conte.