Conte prova a SORPRENDERE l’Inter: un titolare cambia posizione

Lo ha spiegato Simone Inzaghi nell’intervista di presentazione della gara, Inter-Napoli sarà una sfida di dettagli. Ecco perché, Antonio Conte, per la prima volta contro i nerazzurri da ex, starebbe preparando alcune scelte a sorpresa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il suo Napoli dovrebbe presentarsi in maniera un po’ di diversa rispetto al classico 4-2-2 visto in fase offensiva in questo inizio di campionato.

McTominay, infatti, dovrebbe tenere una posizione più bassa rispetto al consueto ruolo a sostegno di Lukaku. I movimenti dello scozzese sono determinanti nel gioco del Napoli e questa soluzione è stata già adottata nel secondo tempo della sfida contro l’Empoli.