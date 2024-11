“L’Inter ha provato a soffiarlo al Napoli”: il retroscena di mercato

Inter e Napoli sono pronte a sfidarsi a San Siro per la testa della classifica di Serie A. Il big match della 12a giornata di Serie A, però, sarà una sfida speciale per diversi giocatori in campo. Anche per Alessandro Buongiorno, che avrebbe potuto affrontare questa sfida a squadre invertite.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, a un passo dalla firma con il Napoli, l’Inter avrebbe provato a soffiarlo alla squadra di Antonio Conte. L’accordo, però, era ormai definito in ogni dettaglio e lo stesso Buongiorno avrebbe respinto l’assalto nerazzurro, preferendo rispettare l’impegno preso.