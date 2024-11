Inzaghi vara il piano per INGABBIARE Lukaku in Inter-Napoli

Mancano ormai poche ore al big match della 12a giornata di Serie A, tra Inter e Napoli. Una gara sentita in casa nerazzurra, non solo per la possibilità di andare in testa alla classifica, ma anche per il ritorno a San Siro di due grandi ex, Conte e Lukaku.

L’attaccante belga, in particolare, sarà uno dei grandi osservati speciali. Inzaghi, allora, avrebbe preparato un piano per limitarlo e ingabbiarlo. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe tirato a lucido Acerbi per l’occasione, al rientro in campo e già capace di fermarlo due volte nella scorsa stagione.

Tuttavia, l’idea di Inzaghi non si fermerebbe qui. Acerbi, infatti, dovrà essere supportato con costanza da almeno suoi 3 compagni. Calhanoglu dovrà abbassarsi con regolarità, mentre Bastoni e Mkhitaryan dovranno presidiare le zone di campo dove Lukaku è solito attaccare la profondità.