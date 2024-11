Inzaghi ha pronta l’Inter anti-Napoli: “Solo un ballottaggio aperto”

Mancano poche ore al big match di San Siro tra Inter e Napoli, ultima sfida prima della sosta per le nazionali, che vale il primo posto in classifica in Serie A. Una gara delicata per i nerazzurri, che arriva al termine di un ciclo pesante di partite, ma che non lascia troppi dubbi a Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro, infatti, recupererà Acerbi, che prenderà il posto di De Vrij, dopo 5 partite da titolare. In generale, in campo scenderanno tutti i titolarissimi, con un solo ballottaggio ancora aperto: Dumfries-Darmian.

L’esterno olandese, in ottima forma nelle ultime gare, sembra però essere nettamente favorito per un posto da titolare, come riportato da La Gazzetta dello Sport, con le possibilità di Darmian ridotte al minimo.