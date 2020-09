Lukaku tra i finalisti per il miglior giocatore dell’Europa League 2019-20

Romelu Lukaku è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell’Inter nell’Europa League 2019-20. Grazie ai suoi gol, i nerazzurri sono arrivati sino alla finale, prima di arrendersi agli spagnoli del Siviglia. Una sconfitta che però non ha scalfito in alcun modo quanto di buono fatto vedere dall’attaccante belga.

Romelu Lukaku è in corsa per vincere il miglior giocatore della scorsa competizione. L’attaccante nerazzurro è stato inserito nella shortlist dei tre candidati finali. A sfidare il belga ci saranno Bruno Fernandes del Manchester United e Ever Banega ex giocatore del Siviglia, ceduto in questo mercato all’Al-Shabab. Il vincitore sarà eletto il 2 ottobre.

