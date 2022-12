Lutto nel mondo del calcio, si è spento Sinisa Mihajlovic

Istrionico guerriero e mago delle punizioni, Mihajlovic è stato un giocatore superbo, lasciando ovunque goal, ricordi e, soprattutto, trofei, dalla Stella Rossa fino all'Inter, passando per Roma, Sampdoria e Lazio. Nel nostro campionato, dove si è consacrato, Sinisa vanta due record: il maggior numero di reti su calcio di punizione, 28, ed il maggior numero di reti su punizione in una partita, ben 3. Una carriera continuata poi con la stessa grinta anche in panchina, partendo proprio come vice di Mancini all'Inter.